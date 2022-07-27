Vali Recep Soytürk Çıldıroba Üst Bölgesi'nde 6.Kolordu Komutanlığı Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında (MÖGK) Korgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Vali Soytürk'ün Korgeneral Tokel'e, Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde dün şehit olan Mehmetçiklerle ilgili baş sağlığı dilediği öğrenilirken, Vali Soytürk'ün devem eden operasyonlarla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Recep Soytürk, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vali Soytürk'den Kolordu Komutanı Tokel'i ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.