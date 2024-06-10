Kilisli Çiftin Hobi Olarak Kurduğu Lavanta Bahçesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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Kilisli bir çiftin 4 yıl önce hobi olarak kurduğu lavanta bahçesi, ziyaretçi akınına uğrayarak hem görsel şölen sunuyor hem de aileye gelir sağlıyor.

Kilis'te Kübra Nursel Mercimek ve eşi tarafından dört yıl önce hobi amacıyla kurulan Hanımeli Lavanta Bahçesi ziyaretçi akınına uğrayarak çiftin önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Üç yıl önce atıl bir arazi üzerine ektikleri lavantalar, hem güzel bir görsel sunuyor hem de önemli bir gelir kapısı haline geldi.

Hanımeli Lavanta bahçesini sosyal medya üzerinden gördüğünü ve Hatay'dan geldiğini söyleyen Yusuf Ziya, "Hatay'dan Kilis'e misafirliğe geldik. Buraya gelmişken sosyal medya üzerinden severek takip ettiğimiz lavanta bahçesini de ziyaret etmek istedik. Sosyal medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla burayı görmeden gitmek istemedik. Gelmişken bu deneyimi yaşamak ve bu güzel bahçeyi görmek istedik. Ailemle birlikte bu görsel şölen olan buraları fotoğraflayarak güzel hatıralar oluşturduk" dedi.

"Hobi olarak kurduk, ziyaretçi akınına uğruyoruz"

Eşinin desteği ile 3 yıl önce hobi olarak kurdukları lavanta bahçesinde ziyaretçi akınına uğradıklarını söyleyen Kübra Nursel Mercimek, "Eşimin desteği ile 3 yıl önce 8 dönüm atıl araziye lavanta çiçeklerini diktik. Lavanta bahçemizi kurarken bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştik. Üç yıldır büyük bir heyecan ve sabırla bu anı bekliyorduk. Şimdi ziyaretçilerimizin olumlu yorumları ve yoğun ilgisi sayesinde emeğimizin karşılığını alıyoruz. Lavanta çiçeklerini çok seviyorum. Eşimde bunu bildiği için hep yanımda durarak biz bu bahçeyi birlikte buralara getirdik. Çiçeklerde geçen sene ile bu sene arasında renklerde çok değişiklik oldu. Çiçekleri seven herkesi bahçemize bekliyorum" diye konuştu. - KİLİS