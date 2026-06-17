Kilis'te jandarmadan "Mutluluğunuza kurşun sıkmayın" uyarısı - Son Dakika
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Kilis'te jandarmadan "Mutluluğunuza kurşun sıkmayın" uyarısı

Kilis\'te jandarmadan "Mutluluğunuza kurşun sıkmayın" uyarısı
17.06.2026 14:44
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün, nişan, kına ve asker eğlencesi gibi organizasyonlarda silahla havaya ateş açılmasının önüne geçmek amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma, vatandaşlara "Mutluluğunuza Kurşun Sıkmayın" uyarısında bulundu.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün, nişan, kına ve asker eğlencesi gibi toplu organizasyonlarda silahla havaya ateş açılmasının önüne geçmek amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların mutlu günlerinin acı olaylara dönüşmemesi için sorumluluk bölgesinde farkındalık faaliyetleri yürüten jandarma ekipleri, "Mutluluğunuza Kurşun Sıkmayın" temasıyla uyarılarda bulunuyor. Jandarma ekipleri, kutlamalarda ateşli silah kullanımı, havaya ateş açılması ve havai fişek gibi tehlikeli davranışların ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle düğün ve eğlence organizasyonlarında alınacak basit tedbirlerin can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, vatandaşlardan kurallara uymaları istendi.

Kilis'te jandarmadan

JANDARMA EKİPLERİ FARKINDALIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında düzenlenen düğün, nişan, kına ve asker eğlencesi gibi organizasyonlarda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. "Mutluluğunuza Kurşun Sıkmayın" temasıyla yapılan çalışmalarda, kutlama amacıyla silahla havaya ateş açılmasının yol açabileceği tehlikeler anlatılıyor. Ekipler, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak bu tür davranışların yalnızca yasal yaptırımlara değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan acı olaylara neden olabileceğini ifade ediyor. Mutlu günlerde yaşanabilecek ihmal ve dikkatsizliklerin, can kaybı ya da yaralanmalarla sonuçlanabileceği hatırlatılıyor. Bu kapsamda jandarma, organizasyon sahiplerine ve katılımcılara duyarlı davranmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Bilgilendirme çalışmalarıyla toplumda farkındalık oluşturulması hedeflenirken, özellikle kırsal bölgelerde yapılan etkinliklerde güvenli kutlama kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde etkinliklerini gerçekleştirebilmesi için sahadaki denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

ATEŞLİ SİLAH VE HAVAİ FİŞEK KULLANIMINA KARŞI UYARI YAPILDI

Yetkililer, düğün ve eğlence organizasyonlarında ateşli silah kullanımı ile havai fişek gibi tehlikeli davranışların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Havaya ateş açılması sonucu mermilerin kontrolsüz şekilde düşebileceği ve çevrede bulunan kişiler için ciddi tehlike oluşturabileceği vurgulandı. Bu nedenle vatandaşların kutlamalarda güvenliği riske atacak davranışlardan kaçınmaları istendi. Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların mutlu günlerine acı ve üzüntü karışmaması için bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. Huzur ve güven ortamının korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınmayı sürdüreceği ifade edildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların hem kendilerinin hem de çevrelerindeki kişilerin güvenliği için kurallara uyması gerektiğini hatırlattı. Kilis'te yürütülen farkındalık çalışmalarının, toplumsal duyarlılığı artırması ve kutlamaların güvenli şekilde yapılmasına katkı sunması hedefleniyor.

Haber: Abdullah Alpdağ

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Son Dakika Yerel Kilis'te jandarmadan 'Mutluluğunuza kurşun sıkmayın' uyarısı - Son Dakika

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