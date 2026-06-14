Kilistra Antik Kenti Astrofotoğrafçılara Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Kilistra Antik Kenti Astrofotoğrafçılara Ev Sahipliği Yaptı

Kilistra Antik Kenti Astrofotoğrafçılara Ev Sahipliği Yaptı
14.06.2026 13:01
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Konya'daki Kilistra Antik Kenti, astrofotoğrafçılar için etkileyici bir gökyüzü manzarası sundu.

Konya'nın Meram ilçesinde, Kapadokya benzeri dokusuyla dikkati çeken tarihi Kilistra Antik Kenti, astrofotoğrafçılık tutkunlarını ağırladı.

Haçlılardan yağmacılara kadar birçok topluma ev sahipliği yapmış olan ve "Kral Yolu" üzerinde bulunan antik kentte, yaklaşık 100 fotoğrafçı gökyüzü fotoğrafı çekmek için bir araya geldi. İHA muhabirinin uzun pozlama tekniğiyle çektiği fotoğraf karelerinde, yıldızlarla kaplı gökyüzü ve Kilistra Antik Kenti'nin tarihi atmosferi aynı kadrajda buluştu. 100'e yakın fotoğrafçının katıldığı etkinlikte, ışık kirliliğinden uzak bölgede birbirinden etkileyici gökyüzü fotoğrafları çekildi. Uzun pozlama tekniğinin kullanıldığı çalışmalarda, gökyüzündeki yıldızlar, Kilistra'nın tarihi dokusuyla birleşerek görsel şölen oluşturdu.

"2 saatlik bir çalışma gerçekleştirdik"

Etkinliğe katılan fotoğrafçı Faruk Akbaş, Türkiye'nin fotoğrafçılık açısından dünyanın en özel ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Burada nefis tarihi yapılar, mağara oluşumları ve kayaların şekilleri var. Bunları geceleri görmek çok daha güzel oluyor. Yıldızların altında, gökyüzü ve antik kentin birleşimi estetik bir görüntü ortaya çıkarıyor. Işıkla boyama teknikleri kullanarak yaklaşık 2 saatlik bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

"Kilistra Antik Kenti gerçekten çok etkileyici bir mekan"

İstanbul'dan etkinliğe katılan Yavuz Ekincioğlu ise bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Kilistra Antik Kenti gerçekten çok etkileyici bir mekan. Kayalardaki izler ve insan yaşanmışlıkları ile gökyüzünün yıldızlarla birleşimi ayrı bir güzellik sunuyor. Bu anları kadrajımıza sığdırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Keyifli bir çalışma ortamı bulduk"

Karaman'dan etkinliğe katılan Bekir Ülkümen de bölgenin ışık kirliliğinden uzak olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 12 yıldır fotoğrafçılıkla, 3 yıldır da astrofotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Kilistra, ışık kirliliğinden çok uzak olması sebebiyle fotoğraflarımızın gayet temiz çıkmasını sağlıyor. Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple keyifli bir çalışma ortamı bulduk" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilistra Antik Kenti Astrofotoğrafçılara Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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