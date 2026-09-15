Kimya mühendisleri Eskişehir\'de havuz suyu güvenliği eğitimi aldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, 'Havuz Suyu Mesul Müdür Eğitimi'nin uygulamalı saha çalışmasına ev sahipliği yaptı. Eğitim kapsamında katılımcılara havuz suyu güvenliği, hijyen ve sağlıklı işletim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, yüzme havuzlarının halk sağlığı açısından güvenli, hijyenik ve standartlara uygun şekilde işletilmesine katkı sunmak amacıyla eğitim düzenledi. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen programda, havuz işletmelerinde görev alacak Kimya Mühendisi ve Kimyager mesul müdürlerin bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedeflendi. Eğitimin uygulamalı saha aşaması ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Katılımcılar burada teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulurken; havuz suyu kimyası, dezenfeksiyon yöntemleri, filtrasyon sistemleri, su kalitesinin kontrolü ve güvenli işletim teknikleri başta olmak üzere birçok konuda uygulamalı çalışma yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla sahip olduğu spor tesislerinde kalite, hijyen ve güvenlik standartlarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.