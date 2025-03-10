Kira Artışına Tepki: Orhan Yıldırım Bisikletiyle Ankara'ya Gitti

HABER: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR) - Burdur'da yaşayan 63 yaşındaki emekli Orhan Yıldırım, mahkemenin kira artışı kararına tepki göstermek amacıyla Burdur Adliyesi karşısında başlattığı çadırlı protestosunu sonlandırdıktan sonra itiraz dilekçesini Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi ardından, sesini duyurmak amacıyla bisikletiyle Ankara'ya yola çıktı.

Burdur Merkez Burç Mahallesi Toscalı Sokak'ta kiracı olarak ikamet eden 63 yaşındaki Orhan Yıldırım ile ev sahibi kira artışında anlaşamayınca, ev sahibi 2 yıl önce kira tespit davası açtı. İki yıl süren dava Burdur 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme bilirkişi raporuna dayanarak kiranın 8 bin liraya yükseltilmesine hükmetti. Mahkemenin bilirkişi raporu ile karar vermesine tepki gösteren Orhan Yıldırım Burdur Adliyesi karşısındaki alana çadır kurarak protesto eylemi başlattı.

Orhan Yıldırım, çadırlı eylemini mahkemenin gerekçeli kararını öğrendikten sonra sona erdirdi. Yıldırım, daha sonra gerekçeli karara itiraz dilekçesini Burdur PTT Müdürlüğü'nden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi. Bisikletine malzemelerini yükleyen Orhan Yıldırım, kira artışını protesto için bisikletiyle Ankara'ya yola çıktı.

Yıldırım, "Gerekçeli kararımı posta yoluyla istinaf mahkemesine gönderdim. Dün Ankara'ya gitmek için yola çıkacaktım ancak kardeşim hastanede yatıyor. Kardeşimi ziyaret edip, Ankara'ya doğru yola çıktım. Adalet Bakanlığı'na, oradan Cumhurbaşkanlığı'na gideceğim" dedi.