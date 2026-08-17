Yenice’de Kıraçoba Bekir Hoca Camii açılışı yapıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çukuroba köyüne bağlı Kıraçoba mahallesinde Kıraçoba Bekir Hoca Camii ibadete açıldı.

Yenice ilçesine bağlı Çukuroba köyü Kıraçoba mahallesinde hayırseverlerin katkıları ile yaptırılan Camii düzenlenen tören ile açıldı. Açılış öncesi Kuranı Kerim ve mevlidi şerif okundu. İlçe müftüsü Baki Gümüş'ün yaptığı dua sonrası ilçe protokolünce Camii ibadete açıldı. Açılışa Yenice Kaymakamı Şeref Gülyer, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Harun Deniz, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Turna, Mesut Akdeniz, köy muhtarı Erdoğan Akçay ve vatandaşlar katıldı.