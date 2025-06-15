Kiraz Festivali'nde 'Otlamağa Yasak' Yazısına Tepki

Kiraz Festivali'nde tezgahlardaki 'otlamak yasaktır' yazısı tepki çekti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Kiraz Festivali'nde bazı tezgahlara konulan "otlamak yasaktır" yazısı vatandaşların tepkisini çekti, zabıta yazıları kaldırdı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde belediye tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nde sahil dolgu alanında kurulan kiraz satış tezgahlarından bazılarında "otlamak yasaktır" yazısı yer aldı. Tezgahlara asılan bu ifadeler, vatandaşların tepkisini çekti.

Vatandaşlar, söz konusu ifadenin hayvanlara yönelikmiş gibi algılandığını ve insanlara karşı küçültücü bir dil içerdiğini savundu. Sosyal medyada da eleştiri konusu olan yazılar, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.