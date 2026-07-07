Kiraz Üreticilerinden İhracatçılara Çağrı - Son Dakika
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Kiraz Üreticilerinden İhracatçılara Çağrı

07.07.2026 11:43
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Isparta Ziraat Odası Başkanı, kiraz hasadıyla ilgili üreticilerin sorunlarını ihracatçılara iletti.

(ISPARTA) -Haber: Gökdeniz CAN

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müslahattin Can Selçuk, kiraz hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin ihracatçı firmalara seslenerek, "Bizi yaşatın ki seneye de bu ürünleri üretelim" dedi.

Isparta Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Müslahattin Can Selçuk, kiraz hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İhracatçı firmalara üreticiyi mağdur etmeyecek fiyat politikası izlemeleri çağrısında bulunan Selçuk, kiraz sezonunun Uluborlu'da başladığını, hasadın kısa süre içerisinde Yakaören ve Atabey bölgelerinde de başlayacağını söyledi.

Kiraz fiyatlarının her yıl benzer bir seyir izlediğini, sezonun ilk dönemlerinde yüksek olduğunu ancak üretimin yaygınlaşmasıyla ciddi düşüş yaşandığını belirten Selçuk, "Kiraz her yıl önce İzmir, Manisa ve Antalya gibi sıcak bölgelerde başlıyor. O dönemlerde fiyatlar 200-250 lira bandında oluyor. Ancak oralardaki sezon bitmeye yaklaşınca Türkiye'de yaklaşık 60 ilde kiraz hasadı başlıyor. 60 ilde kiraz olunca fiyatlar da dip yapıyor. Şu anda tam o dönemdeyiz" diye konuştu.

"BİZİ YAŞATIN Kİ BU AĞAÇLARI KESMEYELİM"

İhracatçı firmalara çağrıda bulunan Selçuk, üreticinin ayakta kalmasının sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İhracatçı firmalarımızla görüştüm. Uluborlu'da alım yapmaya başlamışlar. Elbette onlar da para kazanacak. Biz kimsenin para kazanmasına karşı değiliz. Ama özellikle büyük ihracatçı firmalarımızdan rica ediyorum; bizi yaşatın ki biz bu ağaçları kesmeyelim. Seneye bu ürünleri tekrar üretelim, siz de tekrar Rusya'ya ve Avrupa pazarına bu ürünleri satabilesiniz. İnsanlar bu ağaçları kestiğinde, çiftçiliği bıraktığında bunun geri dönüşü olmaz. Bizi yaşatın ki seneye de bu ürünleri üretelim, çiftçiliğimiz devam etsin."

"65 LİRA BANDINDAKİ FİYAT YETERSİZ"

Bu yıl yağışların verime olumlu yansıdığını ancak fiyatların beklentilerin altında kaldığını dile getiren Selçuk, sahada yaptıkları incelemelerde bu tabloyu önceden öngördüklerini ifade etti. Selçuk, "Bu yıl yağışlar çok güzel geçti. Verim de şu anda iyi durumda. Yaklaşık 15-20 gün önce sahayı gezdiğimizde kirazın çok olduğunu gördük. O gün fiyatların bu seviyelere geleceğini tahmin etmiştim. Şu anda ihracatlık kiraz 65 lira bandında. Bu fiyat büyük kalibreli, ihracata giden kiraz için geçerli. Onun bir alt kalibresi ise iç piyasaya gidiyor" dedi.

"MALİYETLER ÇOK YÜKSEK"

Kirazın kısa sürede tüketilmesi gereken hassas bir ürün olduğunu ve üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığını aktaran Selçuk, "Kiraz çok hassas bir ürün. Dalından koptuktan sonra en geç 2-3 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Bu nedenle hem iç piyasada hem dış piyasada hızlı değerlendirilmesi önemli. Ancak ilaç, gübre, işçilik ve mazot maliyetleri çok yüksek. Çiftçiliğin sürdürülebilmesi için hem ihracatçı firmalarımızdan hem de bu işin ticaretini yapan yerel firmalarımızdan üreticiyi gözetmelerini özellikle rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kiraz Üreticilerinden İhracatçılara Çağrı - Son Dakika

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