Ispartalı kiraz üreticisi: Para kazandırmazsa ağaçları kökleyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ispartalı kiraz üreticisi: Para kazandırmazsa ağaçları kökleyeceğiz

27.06.2026 14:10  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kiraz üreticileri, artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle üretimin sürdürülemez hale geldiğini belirtiyor. Üreticiler, para kazandırmayan kiraz ağaçlarını sökmeyi düşündüklerini ifade ediyor.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Türkiye'nin kiraz üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Isparta'nın Uluborlu ilçesinde üreticilik yapan Murat Çerçilli, "Para kazandırmayan bir ürünü üretmenin anlamı kalmıyor. Böyle giderse ağaçlarımızı köklemek zorunda kalacağız" dedi.

Türkiye'nin kiraz üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Isparta'nın Uluborlu ilçesinde üreticiler yeni hasat sezonuna umut yerine kaygıyla başladı. Artan gübre, ilaç ve işçilik maliyetleri karşısında açıklanan alım fiyatlarının yetersiz kaldığını belirten üreticiler, mevcut şartların devam etmesi halinde kiraz üretiminin sürdürülebilir olmaktan çıkacağını ifade ediyor.

Yaklaşık 30 yıldır kiraz üreticiliği yapan Murat Çerçilli, geçmiş yıllarda kirazdan para kazanabildiklerini ancak son dönemde maliyetlerin kontrol edilemez seviyelere ulaştığını söyledi. Üreticilerin en büyük sorununun alım fiyatları olduğunu belirten Çerçilli, ihracatçı firmaların bölgeye geldiklerinde fiyatları ciddi şekilde düşürdüğünü savundu.

Çerçilli, "İlk yıllarda para kazanıyorduk ama son zamanlarda maalesef para kazanamaz olduk. İlaç ve gübre fiyatları çok yükseldi. Alıcı firmalar kendi aralarında anlaşıyor. Kemalpaşa'da 300-400 liraya aldıkları kirazı, Uluborlu'ya geldiklerinde 60-70 liraya kadar düşürüyorlar. Bu durum bizi ciddi şekilde mağdur ediyor" dedi.

Mevcut fiyatlarla üretimin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Çerçilli, birçok üreticinin kirazını toplamamayı ya da ağaçlarını sökmeyi düşündüğünü söyledi. "Bu şartlarda ya kirazı toplamayacağız ya da birkaç gün topladıktan sonra bırakacağız" diyen Çerçilli, "Para kazandırmayan bir ürünü üretmenin anlamı kalmıyor. Böyle giderse ağaçlarımızı köklemek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Uluborlu kirazının kalite açısından Türkiye'nin en önemli ürünlerinden biri olduğunu belirten Çerçilli, ihracatçı firmaların yüksek kalite beklentisi nedeniyle üreticilerin büyük emek harcadığını ancak karşılığını alamadığını dile getirdi. Bu yıl yaklaşık 18 dekarlık bahçesinden 6 ila 7 ton arasında ürün beklediğini söyleyen Çerçilli, sezon boyunca yaptığı masrafın 150 ila 200 bin liraya ulaştığını belirterek, "60-70 liralık fiyatlarla bu maliyetleri çıkarabilir miyiz onu bile bilmiyoruz. Kara kara düşünüyoruz" diye konuştu.

"İNSANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, ÜRETİCİNİN MORALİ BOZUK"

Kiraz ticaretiyle uzun yıllar uğraşan Hüseyin Yetkin de üreticilerin ve işçilerin sezona moralsiz başladığını söyledi. Ekonomik koşulların üreticiyi zorladığını belirten Yetkin, işçilik ücretleri ile ürün fiyatları arasındaki dengenin bozulduğunu ifade etti. Yetkin, "İnsanların alım gücü düştü, üreticinin morali bozuk. Kiraz fiyatları düşük, işçi ücretleri yüksek. Bu yüzden sezona moraller bozuk giriyoruz" dedi.

Uluborlu Belediyesi tarafından günlük işçi ücretinin bin 250 lira olarak açıklandığını hatırlatan Yetkin, işçilerin ise en az bin 500 lira talep ettiğini söyledi. İşçilik maliyetlerinin üreticiyi zorladığını belirten Yetkin, "Bir işçi günde 50-60 kilo kiraz toplarsa elde edilen gelirin yarısı işçiye gidiyor. Geri kalan kısım da üreticinin masraflarını karşılamaya yetmiyor. Eğer kiraz fiyatları 40-50 lira seviyelerine düşerse üreticinin eline hiçbir şey kalmaz" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yaşanan don nedeniyle kiraz üretiminin düşük olduğunu, bu yıl ise ürün miktarının arttığını kaydeden Yetkin, bunun da fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Kirazın önemli bir bölümünün ihracata gönderildiğini ancak ihracatçıların yüksek kalite standartları istediğini belirten Yetkin, küçük veya doludan zarar görmüş ürünlerin iç piyasaya yönlendirildiğini ifade etti.

Üreticilerin bu sezon kirazdan elde edecekleri gelirle borçlarını kapatmayı planladığını ancak açıklanan fiyatların beklentilerin çok altında kaldığını söyleyen Yetkin, "Kiraz iyi tuttu, üreticinin umudu yüksekti. Borçlarımızı öderiz diye düşünüyorduk. Ancak fiyatların konuşulmaya başlamasıyla ciddi bir hayal kırıklığı oluştu. Eğer fiyatlar yükselmezse birçok üretici zarar edecek" dedi.

Uluborlu'da üreticiler, artan maliyetler karşısında kiraz alım fiyatlarının yeniden değerlendirilmesini isterken, sektör temsilcileri ise hem üreticiyi hem de işçiyi mağdur etmeyecek sürdürülebilir bir fiyat politikası oluşturulması gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak: ANKA

Uluborlu, Isparta, Türkiye, Ekonomi, Kiraz, Kiraz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ispartalı kiraz üreticisi: Para kazandırmazsa ağaçları kökleyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon’un eşi Kim’e hakkındaki rüşvet davasında 7 yıl hapis cezası Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim'e hakkındaki rüşvet davasında 7 yıl hapis cezası
Dilovası’nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 9 sanıklı dava kara bağlandı Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 9 sanıklı dava kara bağlandı
CHP’de 63 kişinin üyeliği “Hain Kemal“ sloganı nedeniyle askıya alındı CHP’de 63 kişinin üyeliği "Hain Kemal" sloganı nedeniyle askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı

15:35
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi Fenerbahçe’den Greenwood bombası
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:32
Avrupa resmen kavruluyor Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 16:06:29. #7.13#
SON DAKİKA: Ispartalı kiraz üreticisi: Para kazandırmazsa ağaçları kökleyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.