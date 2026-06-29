Kiraz Üreticisi Krizde - Son Dakika
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Kiraz Üreticisi Krizde

29.06.2026 17:40
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CHP'li Halıcı, kirazda fiyat çarpıklığına dikkat çekerek üreticinin zorda olduğunu vurguladı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, kiraz fiyatlarına ilişkin, "Üreticiye gidiyorsunuz şikayetçi, işçiye gidiyorsunuz şikayetçi. Vatandaş pazarda pahalıya kiraz alıyor ama üretici ürününü düşük fiyata satıyor. Ortada ciddi bir çarpıklık var" ifadelerini kullandı.

Uluborlu ve Senirkent başta olmak üzere kirazın yoğun yetiştirildiği bölgelerde üreticiler, artan gübre, ilaç, mazot ve işçilik maliyetlerine karşın açıklanan alım fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını belirtiyor.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ile Zafer Partisi Isparta İl Başkanı Ercan Yılmaz, üreticilerin yaşadığı sorunların çözümü için ilgili kurumları göreve davet etti.

CHP'li Halıcı, Isparta'da yalnızca kirazın değil, elma ve gül üreticisinin de ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, "Bu ağaçları sökme meselesi maalesef Türkiye çiftçisinin ve Türkiye tarımının kaderi haline gelmiş durumda. Elma üreticisi ağacını kesmek zorunda kalıyor, kiraz üreticisi ağacını sökmek zorunda kalıyor. Gül üreticisinden de benzer serzenişleri duyuyoruz" dedi.

Uluborlu'da daha önce de üreticilerle tüccarlar arasında yaşanan sorunlara müdahil olduğunu hatırlatan Halıcı, bugün yaşanan sıkıntıların daha da büyüdüğünü söyledi.

"BU TABLO SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Mazot, gübre ve enerji maliyetlerindeki artışın üreticiyi çıkmaza sürüklediğini belirten Halıcı, "Gübrenin fiyatı bin 200 liradan 3 bin liralara geldi. Mazot sürekli artıyor. Traktörün kontağını çevirdiğiniz anda maliyet başlıyor. İşçilik maliyeti kilogram başına 40 lirayı bulmuş durumda. Kirazın satış fiyatı ise 50-60 lira seviyelerinde konuşuluyor. Bu tablo sürdürülebilir değil" diye konuştu.

Üreticinin de işçinin de memnun olmadığını vurgulayan Halıcı, şöyle devam etti:

"Üreticiye gidiyorsunuz şikayetçi, işçiye gidiyorsunuz şikayetçi. Vatandaş pazarda pahalıya kiraz alıyor ama üretici ürününü düşük fiyata satıyor. Ortada ciddi bir çarpıklık var. Isparta'nın en önemli marka ürünleri gül, elma ve kirazdır. Bugün bu üç ürünün üreticisi de en sıkıntılı kesim haline gelmiş durumda. Devletin ve hükümetin bu konuya acilen çözüm üretmesi gerekiyor."

Halıcı, vatandaşların geçen yıl yüksek fiyat nedeniyle kiraz tüketemediğini, bu yıl ise üreticinin zararına satış yapmak zorunda bırakıldığını anlatarak, "Bu çarpıklığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Hükümet günübirlik siyasi tartışmalarla uğraşmak yerine üreticinin sorunlarına çözüm üretmelidir" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİNİN CENAZE NAMAZI KILINMADAN ÇÖZÜM ÜRETİN"

Zafer Partisi Isparta İl Başkanı Ercan Yılmaz da kiraz üreticilerinin yanı sıra gül üreticilerinin de benzer sıkıntılar yaşadığını belirterek desteklerin yetersiz kaldığını söyledi.

Üreticilerin ilaç ve gübre maliyetleri altında ezildiğini ifade eden Yılmaz, "Gider kalemleriyle gelir kalemleri arasında çok büyük uçurum oluşmuş durumda. Üreticilerimiz yalnız bırakılmıştır. Desteklerin gerçek üreticiye ulaşıp ulaşmadığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunmaktadır" dedi.

Senirkent, Yakaören ve Uluborlu'da üreticilerle görüştüklerini belirten Yılmaz, çiftçilerin büyük bölümünün mevcut şartlardan memnun olmadığını söyledi.

Yetkililerin üreticilerin sesini duyması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Uluborlu'da kiraz festivali yapılıyor. Ancak üretici borçlarıyla mücadele ediyor. Gübre aldığı yere, tarım ilacı aldığı yere, bankalara borçlu durumda. Festival alanlarında eğlenilirken üreticinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar göz ardı edilmemeli" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kiraz Üreticisi Krizde - Son Dakika

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