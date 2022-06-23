Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Kirazpınar'a giden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalleye kazandırılacak köy mahsulleri pazar yeri alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların başladığı pazar yeri alanında incelemelerde bulunan Büyükgöz, "Mahallemize köy mahsulleri pazarı kuruyoruz. Gebzeli üreticilerimize ve Kirazpınar sakinlerimize hayırlı olsun. Çalışmalarımıza başladık. Kurban Bayramı öncesi yetişmesi için de süreci hızlandırdık" dedi. - KOCAELİ

Annede velayet olduğu için icra memurları 8 yaşındaki kızı zorla haczettiler! O anlarda gözyaşları sel oldu

Kaynak: İHA

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kirazpınar'a köy mahsulleri pazarı kurulacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.