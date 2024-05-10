Kırcami\'de Parselasyon İptal Kararları Kaldırıldı

Yerel

Antalya'da 8 mahallenin tamamı ve Fener, Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan ve bin 481 futbol sahası genişliğindeki Kırcami'de, yerel mahkemenin parselasyon iptal kararlarının istinaf mahkemesince kaldırıldığı bildirildi.

Kırcami'de yerel mahkemenin parselasyon iptal kararları istinaf mahkemesince kaldırıldı. Konuyla ilgili Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 1 yıl gibi bir süre varken ve Kırcami tapularının belediyeye intikal etmesinin üzerinden bir ay gibi bir zaman geçmemişken, yerel mahkemenin, parselasyon planı hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, olumlu raporlara rağmen olumsuz görüş bildiren tek bir rapordan hareketle peşi sıra kararlar alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 35 bin kişinin taşınmaz sahibi olduğu bin 477 hektarlık Kırcami'de inşaatların başlamasını sağlayacak parselasyon planı hakkında açılan dava sayısının 25 olduğu bilgisi verilen açıklamada, bu davalarda alınan kararların bütün bir planlamayı durdurmaya yettiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ancak istinaf sürecinde şu ana kadar belediyemize tebliğ edilen 6 dosyada üst mahkeme, yerel mahkemenin iptal gerekçesini ortadan kaldırmıştır. Başka bir ifadeyle 'kadastro parseline geri dönüş' işleminin hukuka aykırı olacağını davanın sadece o davaya konu parsel yönünden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Ayrıca geri dönüş işleminin maddi hukuk kurullarına aykırı olacağını belirtmiştir. Bununla birlikte bir dava dosyasında ise istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırıp davayı reddetmiş, belediyemiz lehine karar vermiştir. Bu süreçte desteğini ve dayanışmasını esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere bütün kişi ve kurumlara, her zaman yanımızda olan Kırcami halkına, komşularımıza teşekkür ederiz." - ANTALYA