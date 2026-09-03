Kırgızistan'da eski Başsavcı Asanaliyev, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığına getirildi
Kırgızistan'da eski Başsavcı Maksat Asanaliyev, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kararnamesiyle Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi (UKMK) Başkanı oldu. Milletvekillerinin desteğinin ardından imzalanan kararnameyle Asanaliyev, Haziran'dan bu yana vekaleten yürüttüğü göreve resmen atandı.
Kırgızistan'da daha önce başsavcı olarak görev yapan 48 yaşındaki Maksat Asanaliyev, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinin (UKMK) yeni başkanı oldu.
Haziran ayında başsavcılık görevinden istifa eden ve ardından UKMK Başkanlığını vekaleten yürüten Asanaliyev'in adaylığı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından parlamentonun onayına sunuldu. Milletvekilleri, Asanaliyev'in başsavcılık görevinden alınarak UKMK Başkanlığına atanmasını destekledi. Cumhurbaşkanı Caparov'un imzaladığı kararnameyle Asanaliyev, UKMK'nın yeni başkanı olarak resmen atandı.
Asanaliyev, Haziran 2024'ten bu yana başsavcı olarak görev yapıyordu.
Kaynak: İHA
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