Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı

04.03.2022 17:28
Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaçak yapılar yıkıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaçak yapılar yıkıldı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Aydınlı Mahallesi, Dağınık Evler bölgesinde kaçak binaların yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Hazineye ait araziler üzerindeki kaçak yapıları yıktıklarını belirten Başkan Yavuz, "Kamuya ait araziler üzerinde yapılan kaçak yapılara, işgallere göz yumulmayacak. Tespit edilen kaçak yapılar belediye ekiplerimiz tarafından yıkılacak" dedi.

Başkan Yavuz, bundan böyle bu bölgelerdeki tüm kaçak yapıların yıkılacağını kaydetti. - HATAY

Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı
Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı
Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı

YORUMLAR
500
İş yerinden 30 gelinlik çalan şüpheli tutuklandı İş yerinden 30 gelinlik çalan şüpheli tutuklandı Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı

Ayhan Yavuz, Kırıkhan, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:36:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkhan'da kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement