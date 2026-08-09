Kırıkhan'da Trabzonspor Sevgisi - Son Dakika
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Kırıkhan'da Trabzonspor Sevgisi

Kırıkhan\'da Trabzonspor Sevgisi
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Kırıkhan muhtarı Şakir Varlıbaş, muhtarlık binasını bordo-mavi renklere boyayarak Trabzonspor sevgisini yaşatıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1965 yılında yaşanan heyelan sonrası ataları Hatay'ın Kırıkhan ilçesine göç eden muhtar Şakir Varlıbaş, Trabzonspor sevgisini muhtarlık binasına taşıdı. Göreve geldikten sonra muhtarlık binasını restore ettiren Varlıbaş, binayı ve içerisindeki eşyaları bordo-mavi renklere boyatarak dikkat çeken bir görünüme kavuşturdu.

Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde yaşayan Şakir Varlıbaş, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar seçildi. Göreve başlamasının ardından ilk olarak muhtarlık binasını yenileyen Varlıbaş, Trabzonspor'a olan sevgisini yansıtmak amacıyla binanın iç ve dış cephesini bordo-mavi renklere boyattı. Muhtarlık binasında kullanılan koltuklardan duvarlara kadar birçok detay Trabzonspor'un renkleriyle tasarlanırken, mahalledeki bazı evler ile okulun dış cephesinde de aynı renkler kullanıldı. Bordo-mavili muhtarlık binası, özellikle Trabzonspor taraftarlarının ve Karadenizlilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

"Kırıkhan'a dışarıdan gelip muhtarlığımızı görenler Karadenizli, Trabzonlu var diye uğruyorlar"

Atalarının 1965 yılında Çaykara ilçesinde yaşanan heyelanın ardından Kırıkhan'a yerleştiğini ifade eden muhtar Şakir Varlıbaş, 850 kilometre uzakta Trabzonspor sevgisini yaşattıklarını belirterek, "Boşuna demiyoruz 'Bize her yer Trabzon' diye. Kırıkhan'a bizim atalarımız 1965 yılında Çaykara'da yaşanan heyelandan sonra yerleşiyor. Burada da Trabzonspor'un sevgisini kuşaklar geçmesine rağmen hala yaşatmaktayız. Ben muhtar olduktan sonra ilk başta yaptığımız restorasyonda muhtarlığımı Karadenizler Mahallesi olduğu için buraya has böyle bordo-mavi ile Trabzonspor'a olan sevgimizi yansıttık. Muhtarlığımızın yanında cami ve okullarımıza da yansıtmaktayız. Bazı evlerimiz bordo mavi renkte boyalar olsun, kapıların renkleri olsun, Trabzon'u biraz da olsa burada yaşatmaya çalışıyoruz. Kırıkhan'a dışarıdan gelip muhtarlığımızı görenler Karadenizli, Trabzonlu var diye uğruyorlar. Buraya uğramadan geçmiyorlar. Muhakkak Trabzonlular gelince ya da Karadenizli biri gelince burası ilgisini çekiyor ve uğramak zorunda da kalıyorlar. Bunlar hepsi bizim özümüze has olan ve özel tasarımlarımız. Bu bizim muhtarlığımızın içinde olan koltuklarımız bordo mavili. Flamalarımız ve Trabzon'dan başkanımız sağ olsun imzalı forması var. Sadece içerisi değil, dışarıdaki muhtarlık binamızı da bordo mavi renkte boyadık. Bu yıl biraz hakemlere maruz kaldık ve nasipten öte bir şey olmuyor. Bir dahaki sene inşallah Trabzonspor şampiyon olur. Mesela ben bu yıl buradan ta Trabzon'a kar kış demeden Beşiktaş maçına giderken yolda kaldık. Senede üç beş defa Trabzon'un maçına gidecek kadar bizde Trabzon sevgisi var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkhan'da Trabzonspor Sevgisi - Son Dakika

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