Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan ayında vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Yerel

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan ayının son gününde vatandaşlarla birlikte iftar sofrasında oruç açtı. Önal, "Cenabı Allah tüm İslam aleminin, ülkemizin, şehrimizin tuttuğu oruçları kabul etsin" dedi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında yaklaşık 2 bin kişiye, Ramazan ayı boyunca 4 çeşit yemek verildi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, son iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yemek kazanlarının başına geçen Önal, önce vatandaşlara yemek dağıttı, ardından da sıraya girip yemeğini aldı. Başkan Önal, akşam ezanın okunmasının ardından vatandaşlar birlikte oruç açtı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cenabı Allah tüm İslam aleminin, ülkemizin, şehrimizin tuttuğu oruçları kabul etsin" dedi.

Kırıkkale'de bayramların hareketli geçtiğini anlatan Önal, "Bayramlar kaynaşmadır, beraber olmadır, büyüğü küçüğü bilmektir, akrabayı hatırlatmaktır. O yüzden bayramları yaşatmak, önemini bilmek lazım. Kentimiz bu anlamda üzerine düşeni yapıyor. Kırıkkale'de bayramlar her zaman çok canlı ve hareketli geçiyor. Bugün arife günü caddelerde ve sokaklardaydım. Her yer çok kalabalık. Müthiş bir heyecan var. 'Hani nerede o eski bayramlar' diyoruz ya; sanki biraz ona dönüyor muyuz? İnşallah öyle olur" diye konuştu.

Başkan Önal, açıklamasında, vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutladı. - KIRIKKALE