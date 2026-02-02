Başkan Önal, Berat Kandili\'nde vatandaşlara lokma ikramında bulundu

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Berat Kandili dolayısıyla Nur Camii'nde düzenlenen programın ardından vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Kırıkkale'de Ramazan'ın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili nedeniyle camilerde programlar gerçekleştirildi. Nur Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Namazın ardından cami avlusunda vatandaşlara lokma ikram eden Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, bu mübarek gecenin birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti. Önal, Berat Kandili'nin şehre ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulundu. - KIRIKKALE