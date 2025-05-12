Kırıkkale Belediyesi, 200 Bin Fideyi Üreticiyle Buluşturdu

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi, yerli üretimi desteklemek ve çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla başlattığı tarımsal destek programı kapsamında 200 bin adet sebze fidesi dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte domates, biber ve patlıcan gibi sebze fideleri, üreticilere ücretsiz olarak teslim edildi. Dağıtım, vatandaşların izdiham yaşamaması için üç ayrı noktada gerçekleştirildi.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından aylar süren hazırlıkların ardından belediyenin kendi serasında yetiştirilen fideler, kent merkezindeki üreticilere ulaştırıldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, fide dağıtım programında yaptığı açıklamada, "Bugün 200 bin fideyi 3 bin vatandaşımıza ulaştırmış olduk. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz fedakarca bir çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklar kış aylarından bu yana sürüyordu. Bu fideleri belediyemizin kendi serasında, kendi personelimizle ürettik. Amacımız üreticiyi ve çiftçiyi desteklemektir. Ben burada büyük emekleri bulunan Park ve Bahçeler Müdürümüz Sayın Okan Oluk nezdinde tüm personellerine gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak üretimi teşvik etmeye yönelik projelere devam edeceklerini belirten Önal, merkeze bağlı köylere de fide dağıtımı yapılacağını sözlerine ekledi.

Programa Başkan Ahmet Önal'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Eldemir, Recep Sefer, Ayşe Özçam, Tuncay Tuncer, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ile belediye birim müdürleri de katıldı.