Kırıkkale Belediyesi LGS Öğrencilerine Ücretsiz Akademik Destek Kampı Başlattı

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Kırıkkale Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz akademik destek kampını başlattı. 120 öğrencinin katıldığı kampta, öğrencilere ilk seminer verildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın eğitimde fırsat eşitliğine verdiği önem doğrultusunda başlatılan kamp için başvurular tamamlandı. Belediyenin düzenlediği akademik destek kampında, öğrencilere sınav öncesinde gerekli akademik eğitimler ve rehberlik hizmetleri sunulacak. Bugün itibariyle 120 öğrenci, Atatürk Gençlik ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde ilk derslerini aldı.

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Çağla Nur Demirtaş, öğrencilere Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında bilgiler vererek, sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. 14 Eylül 2024 tarihinde başlayacak eğitimler kapsamında, öğrenciler haftanın 5 günü uzman öğretmenler tarafından toplam 18 saat ders görecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, seminer sonunda öğrencilere kitaplarını takdim etti. Öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Ahmet Önal'a teşekkürlerini iletti. - KIRIKKALE