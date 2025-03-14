Kırıkkale Belediyesi'nden YKS Öğrencilerine Destek - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi'nden YKS Öğrencilerine Destek

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Kırıkkale Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretlerini karşılayarak toplamda bin 96 öğrencinin hesaplarına yatırdığını duyurdu. Belediye Başkanı Ahmet Önal, gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

14.03.2025 11:45  Güncelleme: 11:57
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(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi, kent genelinde öğrenim gören ve başvuruda bulunan 12. sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Gençlerimiz memnun. Yeter ki onlar ders çalışsın, yeter ki başarılı olsunlar. Kırıkkale Belediyesi her zaman gençlerin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Kırıkkale Belediyesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav başvuru ücretlerini hesaplara yatırdı. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Lise son sınıf öğrencisi, yani 12'nci sınıfta okuyan ve YKS sınavına girecek olan öğrencilerimiz için bir çağrıda bulunduk. Dedik ki; YKS ücretleri Kırıkkale Belediyesi'nden. Müracaat eden tüm öğrencilerimizin YKS ücretlerinin Kırıkkale Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledik. Öğrencilerimiz ilgili evrakları ile Belediyemize müracaat ettiler. Toplamda bin 96 öğrencimiz müracaat etti, müracaat eden öğrencilerimizin tamamına YKS ücretini bugün itibariyle hesaplarına yatırarak karşılamış olduk."

Öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyen Önal, "Gençlerimiz memnun. Yeter ki onlar ders çalışsın, yeter ki başarılı olsunlar. Kırıkkale Belediyesi her zaman gençlerin yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.

"140 öğrencimize 6 temel derste destek oluyoruz"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için de destek kurslarının olduğunu dile getiren Önal, "140 öğrencimize 6 temel derste branş öğretmenlerimiz ile birlikte 9'ncu aydan itibaren destek oluyoruz. İki hafta da bir deneme sınavları yapıyoruz. Onların ücretlerini de Kırıkkale Belediyesi karşılıyor. 140 öğrencimiz son derece memnun. LGS sınavına girecek öğrencilerimize katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Yine bununla beraber her ay 500 aileye aylık bin TL eğitim desteği veriyoruz. Bu anlamda da 3 farklı grubu, 3 farklı eğitim desteğini Kırıkkalelilerle buluşturmuş olduk. Tepkiler olumlu. Bir kez daha buradan gençlerimize sesleniyorum. Çalışın, başarılı olun, hayallerinizin peşinden koşun. Kırıkkale Belediye sizin yanınızda. Önümüzdeki yıllarda da öğrencilerimize sürpriz desteklerimiz olacak. Tüm YKS sınavına girecek öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Belediyesi'nden YKS Öğrencilerine Destek - Son Dakika

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