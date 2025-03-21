Kırıkkale'de Şehit Aileleri için İftar - Son Dakika
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Kırıkkale'de Şehit Aileleri için İftar

Kırıkkale\'de Şehit Aileleri için İftar

Kırıkkale Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi.

21.03.2025 01:27  Güncelleme: 01:28
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Kırıkkale Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimize minnettarız" diyerek, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

İftar programı, Kırıkkale Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dualar edildi. Belediye Başkanı Ahmet Önal ve eşi Özge Önal, iftar programında davetlilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Başkan Önal, programda yaptığı açıklamada, "Burada sizlerle birlikte olmak bizim için çok değerli. En büyük ailemle bir aradayım ve bunun gururunu yaşıyorum. Sizlerin hakkını ne kadar şükretsek, ne kadar dua etsek ödeyemeyiz" dedi.

Ülkenin huzur ve refah içinde yaşamasında şehit ve gazilerin fedakarlıklarının büyük rol oynadığını vurgulayan Başkan Önal, "Bugün bu cennet vatanda huzur ve refah içinde yaşıyorsak, başımızı yastığa koyduğumuzda rahat uyuyabiliyorsak, bunu kıymetli şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlar, bu vatan için en değerlilerini toprağa verdiler. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerine ve gazilere yönelik desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Önal, "Evlatlarını vatan için toprağa veren, 'Vatan sağ olsun' diyerek metanet gösteren kıymetli ailelerimizin ellerinden öpüyorum. Onlar için her zaman dua ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Programa, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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