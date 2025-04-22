Kırıkkale\'de 23 Nisan Coşkusu: Temsili Başkanlık Öğrenciye Devredildi

Kırıkkale'de 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Ahmet Önal, makam koltuğunu temsili olarak 4. sınıf öğrencisine devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kırıkkale'de düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Ahmet Önal makam koltuğunu temsili olarak Tınaz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ayla Bedir'e devretti. Temsili başkanlık görevini üstlenen Ayla, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Eldemir, Recep Sefer, Tuncay Tuncer ve Eda Gökçe Toprak'tan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkanlık koltuğuna oturan Ayla Bedir, yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederek, "Bu özel günü biz çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. Temsili olarak oturduğum bu makamda tüm çocuklar adına bulunuyorum" dedi. Belediye Başkanı Ahmet Önal ise, "Bu koltuklar her zaman çocuklarımızın. Onlar bizim geleceğimiz. 23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklarımızın söz sahibi olduğunu simgeleyen büyük bir değer" diyerek tüm çocukların bayramını kutladı.

Başkan Önal ise, "Bu koltuklar her zaman çocuklarımızın. Onlar bizim geleceğimiz. 23 Nisan sadece bir bayram değil, çocuklarımızın söz sahibi olduğunu simgeleyen büyük bir değer. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE