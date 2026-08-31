Kırıkkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, fener alayının ardından düzenlenen konserde bayram coşkusunu yaşadı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında vatandaşlar, Türk bayraklarıyla belediye binası önünde toplandı. Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın da katıldığı fener alayı, bando takımının seslendirdiği marşlarla başladı.

Zafer Caddesi, Ankara Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahında devam eden yürüyüş, Büyük Şehir Parkı'nda sona erdi. Burada sahne alan sanatçı Seda Atçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek bayram coşkusunu yaşadı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, 30 Ağustos Zaferi'nin bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olduğunu belirterek, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü vatandaşlarla birlikte gururla kutladıklarını söyledi. Önal, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, zaferi millete armağan eden tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andı.