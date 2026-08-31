Kırıkkale'de Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Zafer Bayramı Coşkusu

Kırıkkale\'de Zafer Bayramı Coşkusu
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Kırıkkale'de binlerce yurttaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen fener alayı ve konserde buluştu. Yürüyüş ve saygı duruşunun ardından Belediye Başkanı Önal konuşma yaptı, Seda Atçı konser verdi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de binlerce yurttaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayı ve konser programında bir araya geldi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlik için Kırıkkale Belediyesi hizmet binası önünde toplanan yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle bando eşliğinde Saat Kulesi güzergahını takip ederek Büyük Şehir Parkı'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal etkinlikte yaptığı konuşmada, "Zafer Bayramı coşkusunu sizlerle birlikte yaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet şehri Kırıkkale'mizde milli bayramlarımızı en iyi şekilde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Kırıkkale Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu yaparken en büyük gücümüz sizlere olan inancımızdır. Çünkü Kırıkkale'yi çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. Bu kentin bir evladı olarak sizlere hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

Büyük Taarruz'un önemini anlatan Önal, şöyle devam etti:

"Bundan tam 104 yıl önce, 26 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Mehmetçiğimiz, vatanımızı işgalden kurtarmak için büyük bir mücadele verdi. Dört gün süren Büyük Taarruz'un ardından 30 Ağustos Zaferi kazanıldı ve bu zafer, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla taçlandı. O günlerde kalplerinde vatan sevgisi, arkalarında ise Türk milletinin eşsiz fedakarlığı vardı. Yeni bir devletin ve Cumhuriyet'in temelleri bu büyük mücadeleyle atıldı. Bizler de aradan geçen bir asrın ardından, o kahramanlara layık olabilmek için memleketimiz ve ülkemiz adına çalışmaya devam ediyoruz. Tarihe karşı sorumluluğumuz var. Bu milletin evlatlarına, gençlerine karşı sorumluluğumuz var. Bu nedenle yorulmadan, vazgeçmeden ve yılmadan Türk milletine hizmet etmeyi büyük bir şeref olarak görüyorum."

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazileri anan Önal, "Bir kez daha sizlerin huzurunda ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan Seda Atçı, seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir akşam yaşattı. Büyük Şehir Parkı'nı dolduran binlerce kişi, şarkılara eşlik ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.

Kaynak: ANKA

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