Kırıkkale'de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu

29.05.2026 23:24
Kırıkkale'de bayram dönüşü kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu, ekipler önlemler aldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolunda oluşturduğu kilometrelerce trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden milyonlarca vatandaş dönüş yoluna geçti. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda akşam saatlerinden itibaren yoğunluk etkili oldu. Yoğunluk sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar yaşanırken, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi. Trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda önlem aldı. Ekipler, kavşaklar ve bağlantı yollarında trafiğin aksamaması için çalışma yaptı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Ekonomi, Ankara, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

