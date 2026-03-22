Kırıkkale\'de Bayram Trafiği Yoğunlaştı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de oluşan yoğun trafikte araçların tampon tampona ilerlediği anlar havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın son gününde vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu akşam saatlerinde de etkili oldu. Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin ders başı yapacak olması nedeniyle vatandaşlar kara yollarına yöneldi. Bu durum, özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine neden oldu.

Kilometrelerce uzayan yoğunlukta araçların tampon tampona ilerlediği anlar havadan görüntülendi. Polis ve jandarma ekipleri şehirler arası kara yollarında denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor. - KIRIKKALE