Çocuklar için ücretsiz şenlik düzenlendi, aileler akın etti

24.01.2026 17:28  Güncelleme: 17:30
Kırıkkale'de düzenlenen çocuk şenliğinde şişme parkurlar, gösteriler ve çeşitli oyunlarla aileler ve çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi ve baştan sona renkli aktivitelerle doluydu.

Kırıkkale'de düzenlenen çocuk şenliğinde aileler ve çocuklar çeşitli oyunlar, gösteriler ve etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Şişme parkurlar, yarışmalar ve sahne gösterileriyle renklenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ndeki Düğün Salonu'nda düzenlenen "Çocuk Şenliği", çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, renkli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Şenlikte şişme oyun parkurları, karnaval oyunları, slot car yarışı, maskot karakterler ve palyaçolarla yapılan yüz boyama etkinlikleri çocuklardan büyük ilgi gördü. Balon dağıtımı, dans gösterileri ve çeşitli yarışmalar programa ayrı bir renk kattı. Etkinlik kapsamında ayrıca kukla gösterisi, Hacivat-Karagöz sahnesi ve bubble show izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Önal, "Burası Kırıkkale Belediyesi Millet Bahçesi. İçerisi tıklım tıklım dolu. Dolayısıyla bir kısmını dışarı kaydırmak zorunda kaldık. Ailelerden ve çocuklarımızdan müthiş bir ilgi var. Aynı zamanda buradaki aktivitelerin tamamı ücretsiz" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar da mutluluklarını dile getirdi. 10 yaşındaki Esra Şansal, "Bugün çok eğlendim. Beklediğimden daha güzel bir hafta sonu geçirdim. Asla unutulmaz bir hafta sonuydu" diye konuştu.

12 yaşındaki Sıla Erdemir ise, "Sömestiri çok eğlenceli geçirdim. Buradaki aktivitelerde çok eğlenceliydi. Ahmet Önal'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Hira Zengin de, "Şarkı söyledim, ok attım, yemek aldım, dans ettim" dedi.

13 yaşındaki Nisanur Yıldırım ise şişme oyun parkurlarına dikkat çekerek, "Çok eğlendim. Bugün şişme oyun parkurları vardı. Belediye Başkanı Ahmet Önal'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Aileler de etkinlikten memnun kaldı. Zuhal Gündüz, "Çocuklarla çok eğlenceli bir aktivite geçirdik. Çocuklara bu imkanı sağladığı için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sürekli etkinliklere katılım sağlıyoruz. Çocuklar için eğlenceli oluyor" dedi.

Şenlik boyunca çocuklara ücretsiz olarak limonata, mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Çocuk şenliğinin pazar günü saat 18.00'da sona ereceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

