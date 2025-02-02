Kırıkkale'de Çocuklar Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale'de Çocuklar Sabah Namazında Buluştu

Kırıkkale\'de Çocuklar Sabah Namazında Buluştu

Kırıkkale Valisi Makas, Nur Camii'nde düzenlenen etkinlikte 800'den fazla çocukla buluştu.

02.02.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Sabah Namazında Nur Camii'nde Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı. Programa, yüzlerce çocuk ve aileleri iştirak etti.

Kırıkkale Nur Cami'sinde düzenlenen program öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Namazın ardından yapılan tesbihat ile manevi atmosferin yaşandığı programda, çocuklar için özel olarak hazırlanan çekiliş düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve çeşitli hediyelerin yer aldığı çekilişte, kazanan çocuklar hediyelerini Valisi Mehmet Makas'tan

Vali Mehmet Makas, sabah namazı buluşmasına 800'den fazla öğrencinin ve velinin katıldığını belirtti. Bu tür etkinliklerin çocukların milli ve manevi değerlerle büyümelerine katkı sunduğunu ifade eden Vali Makas, şunları söyledi:

"Bizler, yarınlarımızı inşa edebilmek için milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmekle mükellefiz. Çocuklarımızı Yaradan'ımızla ve Peygamber Efendimiz'le barışık bireyler olarak büyütmeliyiz. Milletimiz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de milli ve manevi değerlerine sahip çıktığı sürece dünyaya nizam getiren bir toplum olmaya devam edecektir. Sabah namazı buluşmalarının, evlatlarımızın bu değerler etrafında kenetlenmelerine vesile olacağına inanıyorum. Rabbimden niyaz ediyorum ki, yarınlarımız evlatlarımızla birlikte daha aydınlık olacaktır." - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Mehmet Makas, Eğitim, Çocuk, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Çocuklar Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Galatasaray, Alvaro Morata’yı resmen açıkladı Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 13:39:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Çocuklar Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.