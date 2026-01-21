"Senin Kırıkkale\'n" fotoğraf yarışması başladı

Kırıkkale Belediyesi tarafından "Senin Kırıkkale'n: Tarih, Doğa, İnsan" temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular, 20 Şubat'a kadar devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasıyla, kentin tarihini, doğasını ve insan hikayelerini yansıtan kareler gün yüzüne çıkarılacak. "Senin Kırıkkale'n: Tarih, Doğa, İnsan" temasıyla düzenlenecek yarışmada, kentin sokaklarından doğal güzelliklerine, tarihi mekanlarından günlük yaşamına uzanan her ayrıntının fotoğrafla anlatılması hedefleniyor.

Yarışma, Kırıkkale'de ikamet eden ya da yolu kentten geçen amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarına açık olacak. Tek kategori üzerinden düzenlenecek yarışmada, fotoğrafların il sınırları içinde çekilmiş olması ve kentin ruhunu yansıtması yeterli sayılacak. Profesyonel fotoğraf makinelerinin yanı sıra güncel akıllı telefonlarla çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar da kabul edilecek.

Her katılımcı en fazla 3 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Fotoğraflarda renk, ışık ve kadraj gibi temel düzenlemelere izin verilirken, fotoğrafın doğasına zarar verecek ağır manipülasyonlar ile yapay zeka üretimi görseller değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkı, eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla Kırıkkale Belediyesi'ne ait olacak ve şehir tanıtımı, sergi ile yayınlarda kullanılabilecek.

Başvurular, 20 Şubat tarihine kadar belediyenin resmi internet sitesinde yer alan başvuru adresinden yapılacak. Site üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabileceği belirtildi. - KIRIKKALE