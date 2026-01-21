"Senin Kırıkkale'n" fotoğraf yarışması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

"Senin Kırıkkale'n" fotoğraf yarışması başladı

"Senin Kırıkkale\'n" fotoğraf yarışması başladı
21.01.2026 15:39  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediyesi, 'Senin Kırıkkale'n: Tarih, Doğa, İnsan' temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvuruların 20 Şubat'a kadar sürdüğünü duyurdu. Yarışma, kentin tarihini ve doğal güzelliklerini yansıtan fotoğrafları bekliyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından "Senin Kırıkkale'n: Tarih, Doğa, İnsan" temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular, 20 Şubat'a kadar devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasıyla, kentin tarihini, doğasını ve insan hikayelerini yansıtan kareler gün yüzüne çıkarılacak. "Senin Kırıkkale'n: Tarih, Doğa, İnsan" temasıyla düzenlenecek yarışmada, kentin sokaklarından doğal güzelliklerine, tarihi mekanlarından günlük yaşamına uzanan her ayrıntının fotoğrafla anlatılması hedefleniyor.

Yarışma, Kırıkkale'de ikamet eden ya da yolu kentten geçen amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarına açık olacak. Tek kategori üzerinden düzenlenecek yarışmada, fotoğrafların il sınırları içinde çekilmiş olması ve kentin ruhunu yansıtması yeterli sayılacak. Profesyonel fotoğraf makinelerinin yanı sıra güncel akıllı telefonlarla çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar da kabul edilecek.

Her katılımcı en fazla 3 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Fotoğraflarda renk, ışık ve kadraj gibi temel düzenlemelere izin verilirken, fotoğrafın doğasına zarar verecek ağır manipülasyonlar ile yapay zeka üretimi görseller değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkı, eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla Kırıkkale Belediyesi'ne ait olacak ve şehir tanıtımı, sergi ile yayınlarda kullanılabilecek.

Başvurular, 20 Şubat tarihine kadar belediyenin resmi internet sitesinde yer alan başvuru adresinden yapılacak. Site üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabileceği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale, Kültür, Sanat, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Senin Kırıkkale'n' fotoğraf yarışması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler inanamadı Dere siyah akmaya başladı Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton’dan anlamlı hareket Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton'dan anlamlı hareket
4.5 yıllık imza atıldı Mathias Lovik Trabzonspor’da 4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert tepki: Akıl fukara olunca... Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl fukara olunca...

16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 16:12:00. #7.11#
SON DAKİKA: "Senin Kırıkkale'n" fotoğraf yarışması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.