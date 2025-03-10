Kırıkkale'de Gaz Sızıntısı: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Gaz Sızıntısı: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de şofbenden sızan gaz nedeniyle baba ve kızı yaşamını yitirdi. Olay araştırılıyor.

10.03.2025 20:03
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Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de baba ve kızı şofbenden sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikri Ersoy (60) ve kızı Seher Ersoy (31) ile iletişim kuramayan Onur Ersoy, durumu kontrol etmek için evlerine gitti.

Kapıyı açmadıkları için içeridekilerin durumunu görmek amacıyla mutfaktaki camdan içeri bakan Onur Ersoy, babası ve kız kardeşinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz şirketi yetkilileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Seher Ersoy'un hayatını kaybettiği tespit edilirken, Fikri Ersoy hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre, baba ve kızının ölümüne evde bulunan tüplü şofbenden sızan gazın neden olduğu belirlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Gaz Sızıntısı: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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