Kırıkkale'de Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

Kırıkkale'de Hıdırellez etkinlikleri Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte geleneksel etli pilav ikram edilirken, mehter takımı ve halk oyunları gösterileri ile kutlamalar renklendi.

06.05.2025 17:49  Güncelleme: 19:46
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Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de baharın habercisi Hıdırellez, Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca devam eden programda, Kırıkkale Belediyesi tarafından yaklaşık bin 500 kişiye geleneksel etli pilav ikram edildi. Mehter takımı, halk oyunları ekipleri ve müzik dinletileriyle Hıdırellez ruhu tüm şehri sardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in dostluk, kardeşlik, bolluk ve bereketin sembolü olduğunu vurguladı. Aktaş, "Baharın gelişiyle doğanın canlandığı, gönüllerimizin umutla dolduğu bu güzel günde, Kırıkkale'de sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kadim gelenekleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da konuşmasında, "Kültür müdürlüğümüzün katkıları ve Valiliğimizin himayesinde bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Hıdırellez Bayramınızı kutluyor, bu güzel günün birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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