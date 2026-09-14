Kırıkkale\'de iki bulvarın orta refüjlerine kedi gözü reflektör yerleştirildi

Kırıkkale Belediyesi, sürüş güvenliğini artırmak amacıyla kentin en işlen iki bulvarındaki orta refüjlere reflektör uygulaması yaptı.

Kırıkkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Millet Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki orta refüjlerin sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesini sağlamak amacıyla "kedi gözü" olarak bilinen reflektörler yerleştirildi. Özellikle gece saatlerinde ve görüş mesafesinin azaldığı hava şartlarında yol sınırlarının daha belirgin hale gelmesini sağlayan uygulamayla trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.