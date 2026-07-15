Kırıkkale’de 15 Temmuz çadırı duygulandırdı

Kırıkkale'de 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle kurulan "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı çadır, vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar sanal gerçeklik uygulamaları ve video gösterimleriyle o gece yaşananların anlatıldığı çadırı gezerken, bir vatandaşın "O yolda şehit olmayı çok isterdim" sözleri duygulandırdı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türkiye'nin kritik kurumları ve stratejik noktaları darbeciler tarafından hedef alınmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara çıkan vatandaşlar güvenlik güçleriyle birlikte darbecilere karşı mücadele verdi. Darbe girişiminin milletin iradesiyle engellenmesinin ardından 15 Temmuz, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilan edildi. 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Kırıkkale'de de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı çadırın kurulumu Kırıkkale Valiliğince gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan çadırda 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan video gösterimleri, sanal gerçeklik uygulamaları, çeşitli görsel içerikler ve şehitlerin fotoğrafları yer aldı. Ziyaretçiler, hazırlanan uygulamalar sayesinde darbe girişimi sırasında yaşananları ve milletin sergilediği direnişi yakından inceleme imkanı buldu.

15 Temmuz Anı Defteri'ni imzalayan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını ve gazilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Vali Sarıibrahim, "15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen 'İrade Bizim, Zafer Bizim' başlıklı çadırda ilk ziyareti gerçekleştirdik. Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve hürmetle yad ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Gazilerimizin de her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Çadırda sanal gerçeklik uygulamaları, videolar ve çeşitli etkinliklerin bulunduğunu belirten Vali Sarıibrahim, "Genç nesillere, 15 Temmuz sürecinde Cumhuriyetimizin nasıl bir saldırı altında olduğu ve bu saldırının milletin iradesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl püskürtüldüğü anlatılıyor. Görselliği de çok yerinde ve güzel bir uygulama olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yaşananları duyunca bayraklarımızla meydanlara çıktık"

Çadırı ziyaret eden Asuman Laçinok, darbe girişimini öğrendiklerinde büyük bir üzüntü yaşadıklarını ve Türk bayraklarıyla meydanlara çıktıklarını anlattı. Laçinok, "O gece yaşananları duyduğumuzda hepimiz çok kötü olduk. Elimizden geldiğince meydanlara koştuk, dualar ettik. Yapabileceğimiz her şeyi yapmak istedik. Elimizden gelen buydu. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Yaşananları duyunca bayraklarımızla meydanlara çıktık. Dualarımızla ve tekbirlerimizle mücadeleye destek verdik. O yolda şehit olmayı çok isterdim. O da bir nasip meselesiydi" ifadelerini kullandı.

"Allah yüzümüze baktı"

Mustafa Çağlar ise milletin ülkesine sahip çıkarak daha büyük felaketlerin önüne geçtiğini belirterek, "15 Temmuz anma programı için şu anda burada bulunuyoruz. Milletimizin başından geçen bu büyük felaketi inşallah bir daha yaşamayız ve böyle olaylarla karşılaşmayız. Milletimiz ülkesine sahip çıkmamış olsaydı bugün iç savaşlarla ve çok daha kötü olaylarla karşı karşıya kalabilirdik. Allah yüzümüze baktı. Milletimizin iradesiyle bu saldırıyı bertaraf ettik" dedi.

"Allah hepsinin yattığı yeri nur eylesin"

Nurcan Ceylan da 15 Temmuz'un kendisine vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri hatırlattığını söyledi. Ceylan, "15 Temmuz, benim için ölümsüz şehitlerimizi hatırlatıyor. Ülkemiz için çok üzücü bir olaydı. Vatan uğruna çok sayıda can verdik. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diyoruz. Çok duygusal anlar yaşıyoruz. O günlere yeniden dönüyor, üzülüyoruz. Allah hepsinin yattığı yeri nur eylesin" diye konuştu.

Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ile protokol üyeleri de çadırı gezdi. - KIRIKKALE