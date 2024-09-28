Kırıkkale\'de İtfaiye Tatbikatı: Başarılı Senaryolar İzleyicilerden Tam Not Aldı

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Kırıkkale'de itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen tatbikatta, trafik kazasında sıkışan yaralıların kurtarılmasından yangın söndürmeye kadar birçok senaryo başarıyla uygulandı. Ekiplerin bayrak şovuyla taçlandırdığı performans, izleyenlerden tam not aldı.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği trafik kazasında araçta sıkışan yaralılar, kısa sürede itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tatbikatta, itfaiye ekipleri koordinesiyle tek katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Arama kurtarma köpeği ise kutuya gizlenen çocukları hızla bulmasıyla vatandaşların ilgisini çekti. İtfaiye erlerinin, itfaiye merdivenleriyle halat kullanarak aşağı inerken Türk bayrağını dalgalandırması, izleyenlerin beğenisini kazandı.

"Onlar görev başında olduğu sürece bizler rahatız"

Belediye Başkanı Ahmet Önal, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, "Nerede bir ihtiyaç, nerede doğal afet ya da yangın olsa itfaiye ekiplerimiz orada. Tatbikatta izlediğimiz bu görüntüler, onların nasıl zorlu şartlarda çalıştığını gösterdi. Tüm itfaiye personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Onlar görev başında olduğu sürece bizler rahatız. Allah onlardan razı olsun" dedi. - KIRIKKALE