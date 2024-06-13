Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kırıkkale'de düzenlenen Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümü kutlama etkinliğinde yöresel sanatçılar sahne aldı ve katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı. Vali Mehmet Makas, konuşmasında Kırıkkale'nin jandarma teşkilatına en fazla aslan parçası yetiştiren şehir olduğunu vurguladı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ise teşkilatın köklü ve başarılarla dolu tarihine dikkat çekti.

13.06.2024 13:47
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Kırıkkale'de, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğinde sahne alan yöresel sanatçılar, katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı.

Kırıkkale'de, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte sahne alan yöresel sanatçılar, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçılar, yöreye ait bozlak eserler seslendirerek izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Jandarma personeli ve aileleri, etkinlik boyunca büyük bir coşku ve keyif dolu anlar yaşadı.

"Jandarma teşkilatına en fazla aslan parçası yetiştiren şehir"

Vali Mehmet Makas, yaptığı konuşmada Jandarma Teşkilatı'nın önemine vurgu yaparak, "Kırıkkale gibi kadim bir şehirde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan teşkilatlarımızın, Jandarma Teşkilatı'mızın 185. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Burası Kırıkkale! Kırıkkale; emniyete en fazla mensup yetiştiren şehir, jandarma teşkilatına en fazla aslan parçası yetiştiren şehir, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne memba olmuş bir şehir. Dolayısıyla bizim huzurumuzu sağlayan başta jandarma teşkilatımız olmak üzere tüm güvenlik güçlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen de Jandarma Teşkilatı'nın köklü ve başarılarla dolu tarihine dikkat çekerek, "Kahraman Jandarma Teşkilatı'mızın 185. yıl dönümünü kutlamanın onur ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Makas, Jandarma Teşkilatı'nın 185. yılına özel olarak düzenlenen kutlama etkinliğinin son bölümünde ise sahne alan sanatçılara ve ekibine plaket takdim etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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