Kırıkkale'de Kaçak Tütün ve Ecza Operasyonu

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(KIRIKKALE) - Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, kaçak tütün ve alkol taşıyan 4 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, şüpheli bir şahsın üst ve ikamet aramasında 1081 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla, kaçak tütün ve alkol taşıyan 4 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan arama sonucunda, şüphelilerin içinde bulunduğu araçta kaçak ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında, 985 paket elektronik sigara tütünü, 545 paket sigara, 250 paket pipo tütünü, 16 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

1081 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.

Gerçekleştirilen operasyonda, F.M.G. isimli şüpheli şahsın üst ve ikamet aramasında 1081 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.