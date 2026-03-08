Yazıyı okuyan çiçek aldı: Yaşlı kadın hayatında ilk kez bu mutluluğu yaşadı

Kırıkkale'de Kadınlar Günü dolayısıyla kurulan stantta vatandaşlara çiçek dağıtıldı. "Uzun zamandır çiçek almadıysanız bunlar sizin için" yazılı stanttan çiçek alan yaşlı bir kadın, hayatında ilk kez böyle bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Hüseyin Kahya Parkı önünde stant kuruldu. Üzerinde "Uzun zamandır çiçek almadıysanız bunlar sizin için" yazılı pankartın yer aldığı stant vatandaşların ilgisini çekti. Standa gelen kadınlar kendileri için hazırlanan çiçeklerden aldı. Bazı vatandaşlar eşlerine vermek üzere çiçek seçti. Çocuklar ise annelerine hediye etmek için çiçek alarak etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Vatandaşlar belediyenin sürprizi karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Yaşlı bir kadın ilk kez çiçek aldığını belirterek, "İlk kez birisi bana çiçek verdi. Allah razı olsun, çok mutlu oldum. Herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Belediye Başkanımız Ahmet Önal'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kadınlar Günü kapsamında kurulan stant gün boyunca vatandaşların ilgisini gördü. - KIRIKKALE