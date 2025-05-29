Kırıkkale'de Kamu Görevlileri Üzerine Soruşturma: Gözaltı Sayısı 12'ye Yükseldi

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yürütülen "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak kendisine veya başkasına menfaat sağlama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan kişilere ek olarak, Ü.T., K.T., İ.A. ve F.M. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Son gelişmeyle birlikte toplam gözaltı sayısı 12 oldu.

Dün 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, dün toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde düzenlenen aralıklı operasyonda, eski Yahşiyan Belediye Başkanı O.T. ile birlikte M.Ç., C.A, İ.A., M.T, T.A, M.T ve A.D yakalanarak gözaltına alınmıştı.