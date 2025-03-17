Kırıkkale'de Kaza: Otomobil Ev Avlusuna Devrildi

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobil, duvarı aşarak bir evin avlusuna devrildi.

Kaza, Yeni Mahalle Tuna Caddesi'nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki otomobil, yokuşu tırmanmaya çalışırken kontrolden çıktı ve duvarı aşarak müstakil bir evin avlusuna düşüp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, otomobildeki bir yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.