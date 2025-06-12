Kırıkkale\'de Kız Meslek Lisesinde Yangın Tatbikatı

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Kırıkkale merkezde bulunan Yenimahalle Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde olası yangın durumlarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla kapsamlı bir yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği okul binasının çatı kısmında çıkan yangına ilk müdahaleyi Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) gerçekleştirdi. Yangından etkilenen ve dumandan baygınlık geçiren öğrenci ve personel, ekipler tarafından binanın üst katlarından merdiven yardımıyla tahliye edilerek ambulanslara sevk edildi.

Bu sırada diğer öğrenciler, okul yönetimi ve ilgili ekiplerin yönlendirmesiyle kontrollü şekilde okul bahçesindeki toplanma alanına alındı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta kullanılan siren sesleri, yoğun duman efekti ve profesyonel kurtarma çalışmaları dikkat çekti.

Tatbikata katılan öğrenciler, heyecan dolu anlar yaşarken, gerçekleştirilen uygulamanın olası acil durumlara karşı önemli bir bilinç ve farkındalık kazandırdığı belirtildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Şube Amiri Aydın Berçin "Bugün yaptığımız tatbikat Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurtarma ekipleriyle birlikte ortak planlanan bir tatbikatımızdı. Senaryo gereği okulumuzda bir yangın çıkıyor, 1 öğretmen 3 öğrencimiz mahsur kalıyor. Biz de merdivenli aracımızla yaklaşık 7 dakika içerisinde yaralıyı pencereden aldık. Milli Eğitim'e bağlı kurtarma ekiplerimiz 3 yaralıyı kurtardı. Bir itfaiyecimiz ise içerde dumana mağruz kalarak baygınlık geçirdi. Kendi itfaiye arkadaşlarımız başarılı bir şekilde arkadaşlarını kurtardı. Bu şekilde yaptığımız tatbikatlarla halkımız daha da biliçleniyor. Teşekkür ederiz" dedi.