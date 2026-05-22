Kırıkkale'de Kurban Bayramı Trafik Hareketliliği

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik hareketliliği başladı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, mesai saatinin ardından yollara çıkmaya başladı. 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik akışı akşam saatlerinden itibaren artış gösterdi. Bölgede, trafik ekipleri de tedbirlerini artırdı. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. - KIRIKKALE