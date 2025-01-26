Kırıkkale\'de Miraç Kandili Programı Düzenlendi

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Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla Nur Camii'nde program düzenlendi.

Miraç Kandili dolayısıyla Nur Camii'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam eden programda, İl Müftüsü Mustafa Topal namaz öncesi cemaate vaaz verdi. Belediye tarafından da camiye gelen vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Kandil için camiye gelen Necla İpek, Miraç gecesinin önemine vurgu yaparak, "Rabbim göklere, semalara çıkan bu dualarımızı kabul etsin. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum. Miraç gecesinin hürmetine bu sıkıntılarımızdan kurtulacağız inşallah. Peygamber Efendimizin Miraç'a çıkıp biz ümmetine indirmiş olduğu 'Et-tahiyyatü lillahi vessalevatü vettayyibat' duası hürmetine dualarımız kabul olsun. Rabbim sıkıntılarımızı selamete çıkarsın" ifadelerini kullandı.

Kandilin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirten Zekiye Işık, "Allah hayırlara vesile eylesin. Peygamber Efendimizin Miraç'ı kutlu olsun. Bizlere hayırlı, bereketli huzurlar getirsin. Filistin'deki kardeşlerimize barış ve huzur diliyoruz. Allah'ım onlara yardım etsin. Onlar için çok dua ediyoruz. Çok buruk geçiyor. Bu mübarek geceler onlar için de hayırlara vesile olur inşallah" dedi.

Nur Camii'ndeki programın manevi havasını dile getiren 15 yaşındaki Umut Efe Yontar ise, "Peygamber Efendimizin bizlere sunmuş olduğu 5 vakit namazın farz olduğu bu gecede camilerimizi doldurduğumuz için tüm Müslümanlara ve Kırıkkale halkına çok teşekkür ediyorum. Camilerimizi boş bırakmadılar" diye konuştu. - KIRIKKALE