Kırıkkale'de Miras Kavgası: Kadın Köpek ve Ablası Tarafından Darp Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırıkkale'de Miras Kavgası: Kadın Köpek ve Ablası Tarafından Darp Edildi

Kırıkkale\'de Miras Kavgası: Kadın Köpek ve Ablası Tarafından Darp Edildi

Kırıkkale'de miras davasını kazanan kadın, köydeki arsasına ev yapmak isteyince ablasının köpeği tarafından saldırıya uğradı ve sopayla darp edildi. Şiddet mağduru kadın, ablasının kendisini dövdüğünü ve ölmesini istediğini söyledi.

10.09.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de miras davasını kazanan 59 yaşındaki kadın, köydeki arsasına ev yapmak isteyince ablasının köpeği tarafından saldırıya uğradı ve sopayla darp edildi. Şiddet mağduru kadın, ablasının "ölsün, bir daha gelmesin" diyerek kendisini dövdüğünü söyledi.

Kırıkkale'de yaşayan Sümbül Özdemir, Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı köyünde anne ve babasından kalan 521 metrekare arsayı almak için açtığı miras davasını kazandı. Mahkeme sonucunda tapuyu alan Özdemir, arsa üzerine ev yaptırma planlarıyla köyüne gitti. Ancak, ablası Sultan Öztürk (65) ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında köpeğin de saldırısına uğrayan Özdemir, ardından ablası tarafından sopayla darp edildi.

"Bana 'Ölsün, bir daha gelmesin' dedi"

Ağır yaralanan Sümbül Özdemir, Sulakyurt İlçe Hastanesi'nde 3 gün süren tedavi sonrasında taburcu edildi. Özdemir, yaşadığı olayı İHA muhabirine şu sözlerle anlattı:

"Annem ve babamdan kalan mirastı. 521 metrekare arsamı kardeşim Sultan Öztürk bana vermek istemedi. Mahkemeyi kazandım, tapumu aldım. Ev yapmak için köye mimarla gittim ama ablam köpeğini üzerimize saldı. Köpek vücudumu yaraladı, ardından ablam sırtıma sopayla vurdu. Kardeşim beni orada istemiyor, bana 'Ölsün, bir daha gelmesin' dedi. Daha sonra damadım ve kızım köpeğin içtiği suyu üzerime döktü. Kovayla suyu dökünce cana geldim."

Özdemir, "Köpek eğitimliymiş. Elimi yüzümü ısırmasın diye duvara yaslandım. Kardeşim sopayla dövdü, 'Ölsün bir daha da gelmesin' demiş. O arsaya ev yapmak istiyorum. Eşim kanserden vefat etti. Kardeşim beni orada istemiyor" dedi.

2018 yılında eşi Celal Özdemir'i akciğer kanserinden kaybeden Sümbül Özdemir, anne ve babasından kalan arsaya ev inşa etmek için ablası Sultan Öztürk hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Yerel, Miras, Miras, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Miras Kavgası: Kadın Köpek ve Ablası Tarafından Darp Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:46:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Miras Kavgası: Kadın Köpek ve Ablası Tarafından Darp Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement