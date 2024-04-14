Kırıkkale\'de Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi

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43 ilin geçiş güzergahında olan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yaşanan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde de karayollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğinin yoğun olduğu karayolu dron ile havadan görüntülendi. Kırıkkale- Ankara D200 karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu artarken, Kırıkkale- Kayseri D765 karayolunda ise trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Trafik ekipleri, yoğunluğun fazla olduğu olduğu bazı noktalarda yoğun mesai harcıyor. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE