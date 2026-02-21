Ramazan Sokağı\'nda renkli görüntüler: Sahneye çıkan çocuklar ilahiler seslendirdi

Kırıkkale'de belediye tarafından kurulan Ramazan Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar sahneye çıkarak ilahiler seslendirdi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Ramazan Sokağı'nda çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Aileleriyle birlikte meydana gelen çocuklar, kurulan sahnede ilahiler seslendirdi. Çocuklar hem sahne deneyimi yaşadı hem de ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya hissetti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu, o anları kameraya aldı. Etkinliklerin ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE