Kırıkkale'de Rütbe Terfi Töreni - Son Dakika
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Kırıkkale'de Rütbe Terfi Töreni

Kırıkkale\'de Rütbe Terfi Töreni
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Vali Sarıibrahim, Jandarma personelinin rütbe terfi töreninde yeni rütbelerini kutladı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen rütbe terfi töreninde yeni rütbelerini alan personeli tebrik etti.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığında, bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubay ve uzman jandarma personeli için rütbe terfi töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, yeni rütbelerini alan personeli kutladı. Sarıibrahim, terfilerin personele, ailelerine ve Jandarma Teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da rütbe alan personele tebriklerini iletti.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Rütbe Terfi Töreni - Son Dakika

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