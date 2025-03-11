Kırıkkale'de Şofben Gazından Hayatını Kaybeden Baba-Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de şofbenden sızan gaz nedeniyle hayatını kaybeden baba-kız son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde baba-kız şofbenden sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Fikri Ersoy (60) ve kızı Seher Ersoy (31) için bugün öğle namazını müteakip Bağlarbaşı Merkez Cami'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızının naaşı aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer ve vatandaşlar katıldı.