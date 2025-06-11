Kırıkkale\'de Su Altyapısına Büyük Yatırım

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Bu yatırımlar sayesinde su kayıp ve kaçaklarını ciddi oranda azaltıyoruz. Aynı zamanda enerji verimliliğini artırarak kaynaklarımızı daha etkili kullanıyoruz" dedi.

Kırıkkale'nin yıllardır süregelen su sorununa kalıcı çözüm üretmek isteyen belediye, son olarak Alan Dağı Ana Deposu'nda yer alan bin 600'lük iki büyük vananın değişimine başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Eldemir, Fen İşleri Müdürü Tolga Aktan'dan yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Önal, su iletim hatlarında yapılan bu yenileme çalışmalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hasandede köyümüzün Alan Dağı mevkisindeyiz. Burada iki adet bin 600'lük su iletim hattımız bulunuyor. Bu hatlardaki vanalar uzun yıllardır çeşitli arızalara neden oluyordu. Bugün bu sorunları kalıcı şekilde çözüyoruz. Bu, kentimizde gerçekleştirdiğimiz dördüncü büyük vana operasyonu.

"Kırıkkale'de altyapıya yatırım yapmaya ve kentimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Daha önce 800'lük, bin 200'lük ve bin 600'lük hatlarda önemli değişiklikler yapmıştık. Şimdi yeni bir bin 600'lük vana değişimiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yatırımlar sayesinde su kayıp ve kaçaklarını ciddi oranda azaltıyoruz. Aynı zamanda enerji verimliliğini artırarak kaynaklarımızı daha etkili kullanıyoruz. Kırıkkale'de altyapıya yatırım yapmaya ve kentimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."