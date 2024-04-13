Kırıkkale'de Tatilcilerin Dönüşüyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Tatilcilerin Dönüşüyle Trafik Yoğunluğu

Kırıkkale\'de Tatilcilerin Dönüşüyle Trafik Yoğunluğu

Kırıkkale'de, tatilcilerin geri dönüşe geçmesiyle birlikte yaşanan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar geri dönüş için yollara yeniden akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik durma noktasına gelirken, bazı yol güzergahlarında araçlar tampon tampona ilerledi. Trafik yoğunluğunun Pazar günü gece saatlerine kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

13.04.2024 22:20
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, tatilcilerin geri dönüşe geçmesiyle birlikte yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar geri dönüş için yollara yeniden akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kırıkkale- Ankara kara yolunda trafik durma noktasına gelirken, Kırıkkale- Kayseri karayolunda ise trafiğin akıcı olduğu görüldü. Bazı yol güzergahlarında araçlar tampon tampona ilerledi.

Araç trafiğinin yoğun olduğu "kilit kavşak" dron ile havadan görüntülendi. Trafik ekipler, araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda yoğun mesai harcıyor. Maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle de zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor. Yahşihan ve Elmadağ ilçeleri arasındaki güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu gözleniyor.

Trafik yoğunluğunun Pazar günü gece saatlerine kadar artarak devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Tatilcilerin Dönüşüyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

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